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Дело о взятке: суд арестовал четвертого пособника "слуги" Трубицына с возможностью внесения залога

Дело о взятке: суд арестовал четвертого пособника "слуги" Трубицына с возможностью внесения залога

Киев • УНН

 • 25964 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу четвертого подозреваемого в деле депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына - Амана Моламова с возможностью внесения залога в размере более 4,4 млн грн, передает УНН.

Цитата

"Применить к подозреваемому Моламову меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 апреля. Определить залог в размере 4 465 800 гривен", - сказал судья.

Детали

В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей:
* не оставлять населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда;
* сообщать детектива, прокурора, суд об изменении места своего жительства или места работы;
* воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
* сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.

Так, САП сообщает, что 11-12 февраля 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственными судьями ВАКС в целом избраны меры пресечения четырем пособникам "слуги" Трубицына.
Так, доверенному лицу депутата Ильи Лифа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн 481 тыс. грн залога.

Директору КП и двум заместителям - также содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 465 тыс. грн, 1 млн 488 тыс. грн и 744 тыс. грн соответственно.

В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 14,8 млн грн депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына.

Прокуратура просила применить до Трубицина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 24 млн грн.

Депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении неправомерной выгоды. Впоследствии ему, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, сообщили о подозрении.

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