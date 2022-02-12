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Справа про хабар: суд заарештував четвертого пособника "слуги" Трубіцина з можливістю внесення застави

Справа про хабар: суд заарештував четвертого пособника "слуги" Трубіцина з можливістю внесення застави

Київ • УНН

 • 25970 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту четвертого підозрюваного у справі депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина – Амана Моламова з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,4 млн грн, передає УНН.

Цитата
«Застосувати до підозрюваного Моламова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 квітня. Визначити заставу у розмірі 4 465 800 гривень», - сказав суддя.

Деталі

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено ряд процесуальних обов’язків:
• не залишати населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду;
• повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
• утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
• здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Так, САП повідомляє, що 11-12 лютого 2022 року за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчими суддями ВАКС загалом обрано запобіжні заходи чотирьом пособникам "слуги" Трубіцина.
Так, довіреній особі депутата - Іллі Ліфу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. гривень застави.

Директору КП та двом заступникам - також тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірах 4 млн 465 тис. гривень, 1 млн 488 тис. гривень та 744 тис. гривень відповідно.

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 14,8 млн грн депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина.

Прокуратура просила застосувати до Трубіцина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 24 млн грн.

Депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди. Згодом Владиславу Трубіцину, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, повідомили про підозру.

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