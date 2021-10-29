Потребление кислорода за месяц увеличилось на 30% - Кузин

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“Потребление кислорода только за последний месяц увеличилось на 30%. И, если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов (кислорода — ред.), то сейчас — это 7 тысяч. И по тонам это тоже большое количество”, — заявил Кузин.

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По словам главного санврача, проблема с кислородом в Украине возникла из-за проблем с логистикой, потому что уровень потребления кислорода одним больным “Дельта” штаммом вырос в разы. Такое критическое потребление очень “ложится бременем на логистику”.

“То есть логистика должна быть обеспечена очень срочно. Потому иногда машины просто не успевают довезти этот кислород. У них он есть, но объема может не хватать в больницах при сверхурочной нагрузке”, — добавил Кузин.

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В последнее время в нескольких регионах Украины возникла проблема со снабжением кислородом. Во вторник, 26 октября, вечером в Одессе закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского.

43 больных пришлось экстренно эвакуировать. Среди эвакуированных были “тяжелые” пациенты — 13 человек. Областные власти 27 октября сообщили, что в Одесской области производят меньше кислорода, чем его потребляют сейчас коронавирусные больные региона.

Также похожая ситуация произошла в Николаевской области. В частности, “ковидные” больницы Николаева сообщают о катастрофической нехватке кислорода для больных коронавирусом, что приводит к летальным случаям. Местные власти игнорируют заявления медиков.