Споживання кисню за місяць збільшилося на 30% - Кузін

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“Споживання кисню лише за останній місяць збільшилося на 30%. І, якщо в середньому ми використовували 4-5 тисяч балонів (кисню — ред.), то зараз — це 7 тисяч. І по тонах це також велика кількість”, — заявив Кузін.

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За словами головного санлікаря, проблема з киснем в Україні виникла через проблеми з логістикою, тому що рівень споживання кисню одним хворим “Дельта” штамом виріс в рази. Таке критичне споживання дуже “лягає тягарем на логістику”.

“Тобто, логістика має бути забезпечена дуже терміново. Тому інколи машини просто не встигають довезти цей кисень. В них він є, але обсягу може не вистачати у лікарнях за умови понаднормового навантаження”, — додав Кузін.

Додамо

Останнім часом в декількох регіонах України виникла проблема з постачею кисню. У вівторок, 26 жовтня, увечері в Одесі закінчився кисень для хворих на коронавірус в обласному центрі соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського.

43 хворих довелося екстрено евакуювати. Серед евакуйованих були “тяжкі” пацієнти — 13 людей. Обласна влада 27 жовтня повідомила, що на Одещині виробляють менше кисню, ніж його споживають зараз коронавірусні хворі регіону.

Також схожа ситуація трапилася у Миколаївській області. Зокрема, “ковідні” лікарні Миколаєва повідомляють про катастрофічний брак кисню для хворих на коронавірус, що призводить до летальних випадків. Місцева влада ігнорує заяви медиків.