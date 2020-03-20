Спортивный челлендж с туалетной бумагой вышел из-под контроля: попали в девушку и в Кубок ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Челлендж "Оставайтесь дома" был запущен иностранными футболистами и уже докатился до Украины. Его суть сводится к необходимости набивать как мяч рулон туалетной бумаги, передает УНН.
К своеобразному флеш-мобу присоединился президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис. Реакция на его участие в таком действии выдалась неоднозначной.
Некоторые из пользователей соцсетей начали проводить параллели между тем, как украинским больницам и врачам в условиях коронавируса помогают другие бизнесмены, а как их решил "поддержать" Суркис.
Далее, к челленджу присоединился воспитанник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак. Сегодня на правах аренды он выступает за львовские "Карпаты".
На видео, во время набивания туалетной бумаги видно, как рулон отлетает и попадает в девушку футболиста.
"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак в своем Instagram.
Еще один казус произошел с экс-защитником "Челси", а ныне тренером "Астон Виллы" Джоном Терри.
Англичанин опубликовал видео, на котором под гимн Лиги чемпионов попадает рулоном туалетной бумаги в трофей главного клубного европейского турнира.
"Хотел одеть форму, но не смог найти щитки", - написал он в видео.
Напомним, как сообщалось в УНН, на фоне пандемии коронавируса, в Баварии футболистов призвали отказаться от зарплат.
К аналогичным решениям готовятся и итальянские клубы.
Также напомним, что челлендж "Оставайся дома" раскритиковал известный футбольный агент Дмитрий Селюк.
Принял от @ liedniev_bogdan_7_, передаю @artemkozak_ @nazarynayegor @ dr.kolya берегите своих девушек #stayhomechallenge
"I was going to put my kit on but I could not find my shin pads"
John Terry pic.twitter.com/1ritX3KHKP