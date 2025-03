Спортивный челлендж с туалетной бумагой вышел из-под контроля: попали в девушку и в Кубок ЛЧ

К своеобразному флеш-мобу присоединился президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис. Реакция на его участие в таком действии выдалась неоднозначной.

Некоторые из пользователей соцсетей начали проводить параллели между тем, как украинским больницам и врачам в условиях коронавируса помогают другие бизнесмены, а как их решил "поддержать" Суркис.

Далее, к челленджу присоединился воспитанник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак. Сегодня на правах аренды он выступает за львовские "Карпаты".

На видео, во время набивания туалетной бумаги видно, как рулон отлетает и попадает в девушку футболиста.

"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак в своем Instagram.

Еще один казус произошел с экс-защитником "Челси", а ныне тренером "Астон Виллы" Джоном Терри.

Англичанин опубликовал видео, на котором под гимн Лиги чемпионов попадает рулоном туалетной бумаги в трофей главного клубного европейского турнира.

"Хотел одеть форму, но не смог найти щитки", - написал он в видео.

Напомним, как сообщалось в УНН, на фоне пандемии коронавируса, в Баварии футболистов призвали отказаться от зарплат.

К аналогичным решениям готовятся и итальянские клубы.

Также напомним, что челлендж "Оставайся дома" раскритиковал известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

