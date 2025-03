Спортивний челлендж з туалетним папером вийшов з-під контролю: поцілили у дівчину і в Кубок ЛЧ

До своєрідного флеш-мобу приєднався президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс. Реакція на його участь в таких діях видалася неоднозначною.

Деякі з користувачів соцмереж почали проводити паралелі, між тим, як українським лікарням та лікарям в умовах коронавірусу допомагають інші бізнесмени, а як їх вирішив "підтримати" Суркіс.

Далі до челленджу приєднався вихованець київського "Динамо" Владислав Дубінчак. Сьогодні на правах оренди він виступає за львівські "Карпати".

На відео, під час набивання туалетного паперу видно, як рулон відлітає і потрапляє у дівчину футболіста.

"Бережіть своїх дівчат", - написав Дубінчак у своєму Instagram.

Ще один казус стався з ексзахисником "Челсі", а нині тренером "Астон Вілли" Джоном Террі.

Англієць опублікував відео, на якому під гімн Ліги чемпіонів потрапляє рулоном туалетного паперу в трофей головного клубного європейського турніру.

"Хотів одягнути форму, але не зміг знайти щитки", - написав він під відео.

Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, на тлі пандемії коронавірусу, в Баварії футболістів закликали відмовитися від зарплат.

До аналогічних рішень готуються і італійські клуби.

Також нагадаємо, що челлендж "Залишайся вдома" розкритикував відомий футбольний агент Дмитро Селюк.

