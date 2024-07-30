Инклюзивные соревнования "Звитяга Нескорених" состоялись в Черкассах. 112 ветеранов войны и военных со всей Украины соревновались в четырех видах спорта: жим лежа, гребля на тренажере, аэробайк и рывок гири.

Спортивное событие поддержала компания МХП совместно с общественной организацией "Федерація стронгмену України" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".

Ветеран Евгений Руденко из Канева Черкасской области был среди первых, кто стал на защиту Украины от российского нашествия. В апреле 2014 года в составе 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады освобождал Славянск и Краматорск на Донетчине. Держал оборону на Луганском направлении - в Лисичанске, Счастье, Станице Луганской. После тяжелого ранения потерял правую руку. Прошел длительное лечение. Поспособствовал реабилитации спорт, которым Евгений занимался с юности.

"Здесь дружеская атмосфера, много ребят таких, как я, которые пережили то, что и я. Спорт - один из лучших методов реабилитации, когда человек не знает, куда себя деть после войны, он правда спасает. Я это знаю по себе. Два года после ранения я просто жил по госпиталям. А потом понемногу пошел учиться, на работу, завел семью, недавно у меня родилась дочь. Я полностью наладил свою жизнь. Тем, кто только вернулся с войны и еще не нашли себя в обществе, нужно помогать и поддерживать их. Спорт реально может в этом помочь, - рассказывает ветеран Евгений Руденко.

Ветеран Юрий Яременко участвовал в соревнованиях "Звитяга Нескорених" уже второй раз.

"В Тернополе я участвовал только в одной из дисциплин - рывке гири, потому что еще не знал, как все происходит. В Черкассах уже буду соревноваться в двух видах: рывке гири и гребле. Я считаю, что такие соревнования нужны, ведь по себе знаю, что многим ветеранам трудно вернуться обратно к гражданской жизни. Спорт действительно помогает и морально, и физически. А на подобных мероприятиях можно встретить многих новых приятных людей", - говорит ветеран Юрий Яременко.

Как рассказывают участники, важны такие мероприятия и для поддержки их семей.

"Я вижу, как радуется моя жена, что я не сдался, а ищу себя. Она и дети рядом со мной. Поддерживают и вдохновляют. Для меня участие в соревнованиях - это реабилитация, братство и понимание. Ты находишься в своей среде среди людей, с которыми тебе комфортно", - отмечает Александр Носенко, ветеран из Черкасс.

Главным судьей соревнований в Черкассах был чемпион мира по стронгмену Василий Вирастюк.

Сергей Конюшок, президент ОО "Федерація стронгмену України":

"Постепенно мы отходим от модели организовывать соревнования в Киеве или других базовых городах. Хотим охватить как можно большее количество ветеранов, поэтому соревнуемся каждые две недели в новом регионе. Таким образом развиваем систему спортивной реабилитации ветеранов. Имеем определенные региональные ячейки спортивного ветеранского движения".

По словам организаторов, ветеранское братство и спорт помогают вернуться к полноценной жизни. В то же время адаптируют общество к потребностям ветеранов.

Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад Благотворительного фонда "МХП - Громаді":

"Помогаем ветеранам, вернувшимся из зоны боевых действий, а также семьям погибших и без вести пропавших. Поощряем к занятиям адаптированными видами спорта. В частности, спорт помогает реабилитации наших воинов и их возвращению к гражданской жизни. Активные занятия поднимают дух ребят, помогают им поверить в себя. Здесь также есть и момент - мы адаптируем наше общество. Проводим соревнования в густонаселенных общинах, чтобы люди не отводили стыдливо глаза при встрече с ветераном".

Александр Воскобойник, директор аграрного предприятия "МХП-Урожай":

"Наша компания поддерживает ветеранский спорт в рамках программы реинтеграции защитников и ветеранов „МХП Поруч". Для меня большая честь быть привлеченным к соревнованиям в Черкассах. Мы здесь на местном уровне ведем активную работу по оздоровлению ветеранов в общинах, их реинтеграции, социальной адаптации. Помогаем получать как юридические, так и психологические услуги, полностью предоставляем медицинское сопровождение. Также поддерживаем развитие адаптивного спорта. Уверен, что данные соревнования дадут толчок к действиям и чрезвычайную моральную поддержку ветеранам из Черкасской области и всей Украины".

Военные и ветераны, занявшие призовые места в своих видах спорта и 60 категориях, получили медали и подарки. Победители будут бороться за право представлять Украину в национальной сборной на международных комплексных соревнованиях по адаптивным видам спорта "Strong Spirit's Games", которые в октябре 2024 года состоятся в рамках спортивного фестиваля "Arnold Classic Europe" в Мадриде.