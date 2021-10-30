"Оплатили 250 евро мошеннику": в МВД Украины заказали фальшивый COVID-сертификат на имя Савика Шустера

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“Я хотел бы продемонстрировать копии сертификатов на имя Савика Шустера... Эти сертификаты наша полиция купила в рамках контрольных закупок. Мы заказали сертификаты, оплатили 250 евро одному из винницких мошенников, действовавшему совместно с медицинскими работниками, и вносил фейковые сертификаты в электронную базу данных правительства”, — заявил первый заместитель главы МВД.

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Енин уточнил, что оригиналы фальшивых COVID-сертификатов привлечены к вещественным доказательствам в рамках уголовного производства, а люди, совершившие правонарушения по подделке документов, “были задержаны и в ближайшее время они будут уведомлены о подозрении”.

Напомним

Ранее Енин сообщил, что с начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов.

По состоянию на 27 октября украинские пограничники с августа 2021 с помощью программы SafeBorder обнаружили 350 поддельных COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что по всей Украине действует более 1200 мобильных групп, имеющих полномочия проверять подлинность сертификатов о вакцинации от COVID-19.