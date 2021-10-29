Спочатку року в Україні відкрито близко 900 кримінальних проваджень через підроблені COVID-сертифікати - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Від початку поточного року в Україні відкрито близько 900 кримінальних проваджень за фактом використання підроблених COVID-сертифікатів. Про це в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.
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“Спочатку цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень, половина з них за фактом використання громадянами фейкових сертифікатів. 73- щодо медичних працівників, і 32 щодо туристичних агенцій”, — заявив Єнін.
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Він додав, що за останній тиждень зареєстровано близько 100 кримінальних проваджень.
За словами Єніна, наразі працівники Кіберполіції посилили контроль соціальних мереж, закритих чат-ботів, форумів для виявлення місць, де надають підроблені сертифікати.
“Ми перевіряємо місця громадського харчування, громадський транспорт. Наші прикордонники завдяки спеціальному застосунку перевіряють справжність COVID-сертифікатів, та ПЛР-тестів під час перетину кордону”, — додав Єнін.
Нагадаємо
Станом на 27 жовтня українські прикордонники із серпня 2021 року за допомогою програми SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів.
Також повідомлялося, що по всій Україні діє понад 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевіряти справжність сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.