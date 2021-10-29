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В начале года в Украине открыто около 900 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов - Енин

Киев • УНН

 • 19589 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. С начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов. Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН .

В начале года в Украине открыто около 900 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов - Енин

Цитата

“Сначала этого года мы имеем около 900 уголовных производств, половина из них по факту использования гражданами фейковых сертификатов. 73 — по медицинским работникам, и 32 по туристическим агентствам”, — заявил Енин.

Подробности

Он добавил, что за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств.

По словам Енина, сотрудники Киберполиции ужесточили контроль социальных сетей, закрытых чат-ботов, форумов для выявления мест, где предоставляют поддельные сертификаты.

“Мы проверяем места общепита, общественный транспорт. Наши пограничники благодаря специальному приложению проверяют подлинность COVID-сертификатов и ПЦР-тестов во время пересечения границы”, — добавил Енин.

Напомним

По состоянию на 27 октября украинские пограничники с августа 2021 с помощью программы SafeBorder обнаружили 350 поддельных COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что по всей Украине действует более 1200 мобильных групп, имеющих полномочия проверять подлинность сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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