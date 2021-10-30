"Сплатили 250 євро шахраю": у МВС України замовили фальшивий COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера

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“Я хотів би продемонструвати копії сертифікатів на ім’я Савіка Шустера... Ці сертифікати наша поліція купила в рамках контрольних закупок. Ми замовили сертифікати, сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медичними працівниками, і вносив фейкові сертифікати в електронну базу даних уряду”, — заявив перший заступник очільника МВС.

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Єнін уточнив, що оригінали фальшивих COVID-сертифікатів залучені до речових доказів в кримінального провадження, а люди, які вчинили правопорушення з підробки документів, "були затримані та найближчим часом їм буде повідомлено про підозру".

Нагадаємо

Раніше Єнін повідомив, що від початку поточного року в Україні відкрито близько 900 кримінальних проваджень за фактом використання підроблених COVID-сертифікатів.

Станом на 27 жовтня українські прикордонники із серпня 2021 року за допомогою програми SafeBorder виявили 350 підроблених COVID-сертифікатів.

Також повідомлялося, що по всій Україні діє понад 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевіряти справжність сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.