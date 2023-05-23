Спецпредставитель Китая прибудет в рф 26 мая - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Визит спецпосланника правительства КНР Ли Хуэя в рф ожидается 26 мая. Об этом со ссылкой на источник пишет российский ТАСС, передает УНН.
Добавим
Как сообщал УНН, ожидалось, что на неделе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая посетит россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.
Напомним
На днях Ли Хуэй побывал в Киеве, где встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой, главой ОП Андреем Ермаком и Президентом Владимиром Зеленским.
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