У МЗС Китаю розповіли подробиці візиту посланця Пекіна до Києва

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"Під час візиту спецпредставника Лі Хуея в Україну з ним зустрівся Президент України Зеленський, а спецпредставник також мав зустрічі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками профільних відомств, зокрема міністерства з питань громад, розвитку територій та інфраструктури, Міненерго та Міноборони. Сторони обмінялися думками щодо політичного врегулювання української кризи та китайсько-українських відносин", - сказав Ван на брифінгу.

З його слів, "сторони погодилися, що телефонна розмова глави Сі Цзіньпіна та Президента Зеленського визначила курс на розвиток двосторонніх відносин". "Обидві країни повинні працювати разом, щоб продовжувати традиції взаємної поваги та щирості та розвивати взаємовигідне співробітництво", - сказав речник МЗС КНР.

"Спецпредставник Лі Хуей виклав позицію та пропозиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Він зазначив, що чотири принципи, спільні зусилля у чотирьох сферах та три зауваження, запропоновані главою КНР Сі Цзіньпіном, є фундаментальним підходом Китаю до політичного врегулювання кризи. Панацеї для подолання кризи немає. Усі сторони мають зробити свій внесок у зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів. Китай готовий працювати на основі документа «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи», шукати найширші точки дотику між міжнародною спільнотою для врегулювання кризи та зробити свій внесок у якнайшвидше припинення вогню та відновлення миру. Китай по-своєму відіграв конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні та продовжуватиме надавати Україні посильну допомогу", - повторив Ван раніше оприлюднену МЗС КНР заяву.

З його слів, "українська сторона зазначила, що їй було приємно вітати спеціального представника Лі Хуея в Україні невдовзі після телефонного спілкування президентів двох країн". "Україна надає важливого значення ролі Китаю в міжнародних справах як постійного члена Ради Безпеки ООН. Китай може зіграти позитивну роль у припиненні бойових дій і відновленні миру. Україна дотримується принципу одного Китаю і готова працювати з Китаєм для нового, більшого просування двосторонніх відносин", - сказав Ван.

На прохання уточнити, чи зустрічався Лі Хуей із Президентом Зеленським, речник МЗС Китаю відповів: "Як я вже сказав, під час візиту спецпредставника Лі Хуея в Україну Президент Зеленський зустрівся з ним, а спецпредставник також мав зустрічі з іншими українськими посадовцями".

Коментуючи, що під час візиту Лі Хуей закликав Київ почати переговори з москвою, але при цьому голова МЗС України Кулеба наполягав, що територіальна цілісність його країни не може бути порушена в результаті будь-яких переговорів, Ван зауважив, що "щойно поділився з вами позицією Китаю щодо українського питання". І повторив частину заяви, де йшлося, що "панацеї для подолання кризи немає".

Нагадаємо

В Офісі Президента повідомили, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної безпекової ситуації в Україні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР Лі Хуеєм і вказав, що українська сторона зацікавлена у залученості Пекіна до реалізації української формули миру.