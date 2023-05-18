Офіс Зеленського - посланцю Китаю: ми зацікавлені у залученості Пекіна до реалізації української формули миру

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"За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної безпекової ситуації в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм", - ідеться у повідомленні.

Єрмак, як вказано, висловив подяку за підтримку Китаєм суверенітету й територіальної цілісності України. Він акцентував, що наша держава поважає недоторканність кордонів інших країн, як це передбачено Статутом ООН.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН. За його словами, наша держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру, повідомили в ОП.

Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як повідомляється, "детально розповіли про десять пунктів формули миру Володимира Зеленського". Як зазначив очільник Офісу Президента, оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна.

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«Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру», – наголосив Андрій Єрмак.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, як зазначається, "поінформували членів урядової делегації КНР про ситуацію на фронті, втрати ворога та нещодавні масовані ракетні атаки росії на об’єкти української цивільної інфраструктури й спричинені ними жертви серед мирного населення".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених – цивільних і військових, – яких утримує росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про воєнні злочини, які скоює рф.

Радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук окремо зупинилася на незаконному вивезенні російськими окупантами українських дітей та їх примусовому всиновленні на території рф. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль з повернення маленьких українців додому, до своїх родин, адже діти – це майбутнє кожного народу.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України й партнерів – Туреччини та ООН – щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати росія. Він акцентував на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

Про небезпеки у зв'язку із захопленням росією Запорізької АЕС розповіли представникам Китаю міністр енергетики Герман Галущенко та посол України в КНР Павло Рябікін. Вони зазначили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, які фактично захопили в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, і наголосили, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру.

Нагадаємо

МЗС Китаю повідомило, що спеціальний представник уряду КНР Лі Хуей зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським під час європейського турне.