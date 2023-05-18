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Офис Зеленского - посланнику Китая: мы заинтересованы в привлечении Пекина к реализации украинской формулы мира

Киев • УНН

 • 892488 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел брифинг по поводу текущей ситуации c безопасностm. в Украине для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР Ли Хуэем, сообщили в ОП, пишет УНН.

Детали

"По поручению Главы государства руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел брифинг по текущей ситуации в сфере безопасности в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем", - говорится в сообщении.

Ермак, как указано, выразил благодарность за поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что наше государство уважает неприкосновенность границ других стран, как это предусмотрено Уставом ООН.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина, защищаясь от агрессора, совершившего неспровоцированное вторжение на нашу территорию, действует исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН.

По его словам, наше государство стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предполагает украинская формула мира, сообщили в ОП.

Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно рассказали о десяти пунктах формулы мира Владимира Зеленского. Как отметил руководитель Офиса Президента, поскольку агрессия происходит на территории нашего государства, то украинский мирный план содержит исчерпывающие ответы на все вызовы, которые создала эта война.

Цитата

«Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира», – подчеркнул Андрей Ермак.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, как сообщается, "проинформировали членов правительственной делегации КНР о ситуации на фронте, потерях врага и недавних массированных ракетных атаках россии на объекты украинской гражданской инфраструктуры, которые стали причиной жертв среди мирного населения".

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об украинских пленных – гражданских и военных, которых удерживает Россия. Он проинформировал о нарушении прав гражданских, военных, а также о военных преступлениях, совершаемых РФ.

Советник – уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отдельно остановилась на незаконном вывозе российскими оккупантами украинских детей и их принудительном усыновлении на территории РФ. Она призвала присоединиться к международным усилиям по возвращению маленьких украинцев домой, к своим семьям, ведь дети – это будущее каждого народа.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал китайскую правительственную делегацию об усилиях Украины и партнеров – Турции и ООН – по продолжению действия Черноморской зерновой инициативы, которую пыталась сорвать россия. Он сделал акцент на важности обеспечения беспрепятственного движения судов по зерновому коридору, ведь благодаря этому поддерживается стабильность на мировом рынке продовольствия и уменьшается риск продовольственных кризисов в самых уязвимых странах Азии и Африки.

Об опасностях в связи с захватом россией Запорожской АЭС рассказали представителям Китая министр энергетики Герман Галущенко и посол Украины в КНР Павел Рябикин. Они подчеркнули, что пребывание на станции российской военной техники и солдат, фактически захвативших в заложники персонал АЭС, увеличивает ядерные риски для всего континента, и отметили, что Запорожская атомная станция должна быть демилитаризована, как предполагает украинская формула мира.

Напомним

МИД Китая сообщил, что специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время европейского турне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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