Посланець Китаю зустрівся із Зеленським під час європейського турне
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським під час європейського турне, спрямованого на досягнення миру. Про це повідомляє МЗС Китаю на офіційному сайті, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Лі Хуеєм, Лі зустрівся з керівником офісу президента України Єрмаком, міністром закордонних справ Кулебою та керівниками відомств, таких як міністерства інфраструктури, енергетики та оборони", - повідомляє МЗС Китаю.
Як вказано, Лі Хуей пояснив позицію Китаю щодо "політичного вирішення української кризи", зазначивши, що висунуті главою Китаю Сі Цзіньпіном «чотири повинні», «чотири спільні блага» і «три точки мислення» є основними принципами "політичного вирішення". "Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни і мирних переговорів", - зазначається у заяві МЗС Китаю.
"На основі документа «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи» Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для врегулювання української кризи та докладати власних зусиль для припинення війни, припинення вогню та відновити мир якнайшвидше", - вказано у заяві.
Як зазначається, "Китай по-своєму відіграє конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації... і продовжуватиме надавати допомогу в межах своїх можливостей".
Нагадаємо
Голова МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з посланцем Китаю наголосив, що Україна не сприймає жодних мирних ініціатив, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.