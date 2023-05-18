Посланник Китая встретился с Зеленским во время европейского турне

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Ли Хуэем, Ли встретился с руководителем офиса президента Украины Ермаком, министром иностранных дел Кулебой и руководителями ведомств, таких как министерства инфраструктуры, энергетики и обороны", - сообщает МИД Китая.

Как указано, Ли Хуэй объяснил позицию Китая в отношении "политического решения украинского кризиса", отметив, что выдвинутые главой Китая Си Цзиньпином «четыре должны», «четыре общих блага» и «три точки мышления» являются основными принципами "политического решения". "Панацеи для разрешения кризиса нет, все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие, создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", - отмечается в заявлении МИД Китая.

На основе документа «Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса» Китай готов содействовать международному сообществу для формирования крупнейшего общего знаменателя для урегулирования украинского кризиса и прилагать собственные усилия для прекращения войны, прекращения огня и восстановить мир как можно скорее", - говорится в заявлении.

Как указано, "Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации... и будет продолжать оказывать... помощь в пределах своих возможностей".

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с посланником Китая отметил, что Украина не воспринимает никаких мирных инициатив, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.