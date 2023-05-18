В МИД Китая рассказали подробности визита посланника Пекина в Киев

Цитата

"Во время визита спецпредставителя Ли Хуэя в Украину с ним встретился Президент Украины Зеленский, а спецпредставитель также имел встречи с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями профильных ведомств, в частности Министерства по вопросам громад, развития территорий и инфраструктуры, Минэнерго и Минобороны. Стороны обменялись мнениями относительно политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинских отношений", - сказал Ван на брифинге.

По его словам, "стороны согласились, что телефонный разговор главы Си Цзиньпина и Президента Зеленского определил курс на развитие двусторонних отношений". "Обе страны должны работать вместе, чтобы продолжать традиции взаимного уважения и искренности и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал спикер МИД КНР.

"Спецпредставитель Ли Хуэй изложил позицию и предложения Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что четыре принципа, совместные усилия в четырех сферах и три замечания, предложенные главой КНР Си Цзиньпином, являются фундаментальным подходом Китая к политическому урегулированию кризиса. Панацеи для преодоления кризиса нет. Все стороны должны внести свой вклад в укрепление доверия и создание условий для прекращения огня и мирных переговоров. Китай готов работать на основе документа «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», искать широкие точки соприкосновения между международным сообществом для урегулирования кризиса и внести свой вклад в скорейшее прекращение огня и восстановление мира. Китай по-своему сыграл конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации в Украине и будет продолжать оказывать Украине посильную помощь", - повторил Ван ранее обнародованное МИД КНР заявление.

По его словам, "украинская сторона отметила, что ей было приятно приветствовать специального представителя Ли Хуэя в Украине вскоре после телефонного общения президентов двух стран". "Украина придает важное значение роли Китая в международных делах как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Китай может сыграть положительную роль в прекращении боевых действий и восстановлении мира. Украина придерживается принципа одного Китая и готова работать с Китаем для нового, большего продвижения двусторонних отношений", - сказал Ван.

На просьбу уточнить, встречался ли Ли Хуэй с Президентом Зеленским, спикер МИД Китая ответил: "Как я уже сказал, во время визита спецпредставителя Ли Хуэя в Украину Президент Зеленский встретился с ним, а спецпредставитель также имел встречи с другими украинскими чиновниками".

Комментируя, что во время визита Ли Хуэй призвал Киев начать переговоры с москвой, но при этом глава МИД Украины Кулеба настаивал, что территориальная целостность его страны не может быть нарушена в результате каких-либо переговоров, Ван заметил, что "только что поделился с вами позицией Китая по украинскому вопросу". И повторил часть заявления, где говорилось, что "панацеи для преодоления кризиса нет".

Напомним

В Офисе Президента сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел брифинг по текущей ситуации с безопасностью в Украине для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР Ли Хуэем и указал, что украинская сторона заинтересована в вовлеченности Пекина в реализацию украинской формулы мира.