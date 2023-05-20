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Наступного тижня спецпредставник Китаю відвідає москву - росЗМІ

Наступного тижня спецпредставник Китаю відвідає москву - росЗМІ

Київ • УНН

 • 648191 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Наступного тижня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає москву. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела, передає УНН.

Цитата

"Візит спецпредставника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до москви очікується наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями Лі Хуей побував у Києві, де зустрівся із головою МЗС Дмитром Кулебою, головою ОП Андрієм Єрмаком та Президентом Володимиром Зеленським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС Китаю розповіли подробиці візиту посланця Пекіна до Києва

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