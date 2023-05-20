На следующей неделе спецпредставитель Китая посетит москву - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На следующей неделе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
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"Визит спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву ожидается на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Напомним
На днях Ли Хуэй побывал в Киеве, где встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой, главой ОП Андреем Ермаком и Президентом Владимиром Зеленским.
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