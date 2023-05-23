Спецпредставник Китаю прибуде до рф 26 травня - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Візит спецпосланника уряду КНР Лі Хуея в рф очікується 26 травня. Про це із посиланням на джерело пише російський ТАСС, передає УНН.
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Як повідомляв УНН, очікувалось, що на тижні спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає москву.
Раніше офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь повідомив, що спецпредставник Китаю відвідає Росію, Німеччину, Польщу, Україну та Францію для участі у консультаціях щодо врегулювання української кризи.
Нагадаємо
Днями Лі Хуей побував у Києві, де зустрівся із головою МЗС Дмитром Кулебою, головою ОП Андрієм Єрмаком та Президентом Володимиром Зеленським.
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