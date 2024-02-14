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Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 11:34  •  3615 просмотра

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Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.

россияне в Италии расклеивают пропагандистские листовки с изображениями Владимира Зеленского и Первой леди Еленой Зеленской, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Враждебные TG-каналы распространяют видеозаписи, на которых изображены дискредитационные плакаты с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Первой леди Еленой Зеленской. Также этот контент сопровождается дискредитационной подписью "Рим, Италия. Наши дни. Зеленского показывают на всех улицах. Судя по плакатам, его не любят везде

- говорится в сообщении.

ЦПИ узнал у Посольства Украины в Италии и МИД, что листовки были расклеены россиянами для продвижения пропагандистского контента, имеющего целью "создать иллюзию усталости от Президента и Украины".

Сейчас листовки дискредитационного содержания убраны, а Посольство Украины в Италии уже работает над предотвращением подобных акций рашистов в будущем

 - добавляют в ЦПД. 

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне начали кампанию по дискредитации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Створюють ілюзію втоми від Президента та України: росіяни в Італії розклеюють дискредитаційні плакати з Зеленським та його дружиною
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