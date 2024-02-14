Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

россияне в Италии расклеивают пропагандистские листовки с изображениями Владимира Зеленского и Первой леди Еленой Зеленской, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Враждебные TG-каналы распространяют видеозаписи, на которых изображены дискредитационные плакаты с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Первой леди Еленой Зеленской. Также этот контент сопровождается дискредитационной подписью "Рим, Италия. Наши дни. Зеленского показывают на всех улицах. Судя по плакатам, его не любят везде - говорится в сообщении.

ЦПИ узнал у Посольства Украины в Италии и МИД, что листовки были расклеены россиянами для продвижения пропагандистского контента, имеющего целью "создать иллюзию усталости от Президента и Украины".

Сейчас листовки дискредитационного содержания убраны, а Посольство Украины в Италии уже работает над предотвращением подобных акций рашистов в будущем - добавляют в ЦПД.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне начали кампанию по дискредитации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского.