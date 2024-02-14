Створюють ілюзію втоми від Президента та України: росіяни в Італії розклеюють дискредитаційні плакати з Зеленським та його дружиною
Київ • УНН
Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати із зображеннями Зеленського та його дружини, щоб створити ілюзію втоми від президента та України.
росіяни в Італії розклеюють пропагандистські листівки з зображеннями Володимира Зеленського і Першою леді Оленою Зеленською, щоб створити ілюзію втоми від президента та України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.
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Ворожі TG-канали поширюють відеозаписи, на яких зображено дискредитаційні плакати з Президентом України Володимиром Зеленським і Першою леді Оленою Зеленською. Також цей контент супроводжується дискредитаційним підписом "Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь
ЦПД дізнався у Посольства України в Італії та МЗС, що листівки були розклеєні росіянами для просування пропагандистського контенту, що має на меті "створити ілюзію втоми від Президента та України".
Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані, а Посольство України в Італії вже працює над запобіганням подібних акцій рашистів у майбутньому
Нагадаємо
У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни розпочали кампанію з дискредитації головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.