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Створюють ілюзію втоми від Президента та України: росіяни в Італії розклеюють дискредитаційні плакати з Зеленським та його дружиною

Створюють ілюзію втоми від Президента та України: росіяни в Італії розклеюють дискредитаційні плакати з Зеленським та його дружиною

Київ • УНН

 • 24656 перегляди

Росіяни в Італії розклеїли пропагандистські плакати із зображеннями Зеленського та його дружини, щоб створити ілюзію втоми від президента та України.

росіяни в Італії розклеюють пропагандистські листівки з зображеннями Володимира Зеленського і Першою леді Оленою Зеленською, щоб створити ілюзію втоми від президента та України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Деталі

Ворожі TG-канали поширюють відеозаписи, на яких зображено дискредитаційні плакати з Президентом України Володимиром Зеленським і Першою леді Оленою Зеленською. Також цей контент супроводжується дискредитаційним підписом "Рим, Італія. Наші дні. Зеленського показують на всіх вулицях. Судячи з плакатів, його не люблять скрізь

- йдеться в повідомленні.

ЦПД дізнався у Посольства України в Італії та МЗС, що листівки були розклеєні росіянами для просування пропагандистського контенту, що має на меті "створити ілюзію втоми від Президента та України".

Наразі листівки дискредитаційного змісту прибрані, а Посольство України в Італії вже працює над запобіганням подібних акцій рашистів у майбутньому

 - додають в ЦПД. 

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни розпочали кампанію з дискредитації головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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