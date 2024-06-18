Верховная Рада приняла законопроект о создании Национальной институции развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства с целью предоставления финансовой и другой поддержки для развития и восстановления экономики Украины по образцу немецкого KfW.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Национального учреждения развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства, которое будет выполнять функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины. Учреждение станет аналогом немецкого Кредитного учреждения для восстановления. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11238.
Принят в первом чтении №11238 закон о Национальном учреждении развития. За основу - 233,
Детали
Законопроект предусматривает создание Национального учреждения развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства, которое будет выполнять функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины, что должно стать аналогом немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW).
Отмечается, что основными видами деятельности Национального учреждения развития будет:
Национальное учреждение развития имеет право привлекать средства в форме кредита и факторинга от поставщиков финансовых услуг, которые имеют право предоставлять услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит или услугу по факторингу; в любой форме от иностранных государств; путем проведения операций с финансовыми инструментами; в форме благотворительного взноса, пожертвования, гранта, безвозвратной финансовой помощи, международной технической помощи.
Органами управления Национального учреждения развития будут общее собрание участников, совет и правление."
Общее собрание является высшим органом управления, Совет является органом управления и контроля, а Правление является исполнительным органом Национального учреждения развития,
Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале, осуществляет Кабмин через Минфин.
Напомним
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость и таможенных платежей операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.