Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Национального учреждения развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства, которое будет выполнять функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины. Учреждение станет аналогом немецкого Кредитного учреждения для восстановления. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11238.

Принят в первом чтении №11238 закон о Национальном учреждении развития. За основу - 233, - сообщил Железняк.

Детали

Законопроект предусматривает создание Национального учреждения развития путем реорганизации Фонда развития предпринимательства, которое будет выполнять функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины, что должно стать аналогом немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Отмечается, что основными видами деятельности Национального учреждения развития будет:

предоставление средств в кредит;

факторинг;

предоставление гарантий;

компенсация процентной ставки, основной суммы и/или других платежей по кредитам; предоставление безвозвратной финансовой поддержки (грантов);

деятельность по заключению деривативных контрактов и совершение сделок по финансовым инструментам от своего имени и за свой счет; деятельность по разработке, сопровождению и посредничества при распределении и администрирования средств государственных программ, программ органов местного самоуправления, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций;

проведение инвестиционных исследований, финансового анализа или предоставление любых других общих рекомендаций или консультаций, связанных с проведением операций, определенных этой частью.

Национальное учреждение развития имеет право привлекать средства в форме кредита и факторинга от поставщиков финансовых услуг, которые имеют право предоставлять услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит или услугу по факторингу; в любой форме от иностранных государств; путем проведения операций с финансовыми инструментами; в форме благотворительного взноса, пожертвования, гранта, безвозвратной финансовой помощи, международной технической помощи.

Органами управления Национального учреждения развития будут общее собрание участников, совет и правление."

Общее собрание является высшим органом управления, Совет является органом управления и контроля, а Правление является исполнительным органом Национального учреждения развития, - говорится в документе.

Управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале, осуществляет Кабмин через Минфин.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость и таможенных платежей операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.