Створення Національної установи розвитку: Рада зробила перший крок
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Національної інституції розвитку шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва з метою надання фінансової та іншої підтримки для розвитку та відновлення економіки України на зразок німецького KfW.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає створення Національної установи розвитку шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва, яка виконуватиме функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та відбудови економіки України. Установа стане аналогом німецької Кредитної установи для відбудови. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11238.
Прийнято в першому читанні №11238 закон про Національну установу розвитку. За основу - 233,
Деталі
Законопроєкт передбачає створення Національної установи розвитку шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва, яка виконуватиме функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та відбудови економіки України.Це має стати аналогом німецької Кредитної установи для відбудови (KfW).
Зазначається, що основними видами діяльності Національної установи розвитку буде:
- надання коштів у кредит;
- факторинг;
- надання гарантій;
- компенсація відсоткової ставки, основної суми та/або інших платежів за кредитами;надання безповоротної фінансової підтримки (грантів);
- діяльність з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;діяльність із розробки, супроводження та посередництва при розподілі та адміністрування коштів державних програм, програм органів місцевого самоврядування, проектів міжнародної технічної допомоги, проектів міжнародних фінансових організацій;
- проведення інвестиційних досліджень, фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій або консультацій, пов’язаних з проведенням операцій, визначених цією частиною.
Національна установа розвитку має право залучати кошти у формі кредиту та факторингу від надавачів фінансових послуг, які мають право надавати послугу з надання коштів та банківських металів у кредит або послугу з факторингу; у будь-якій формі від іноземних держав; шляхом проведення операцій з фінансовими інструментами; у формі благодійного внеску, пожертви, гранту, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної технічної допомоги.
Органами управління Національної установи розвитку будуть загальні збори учасників, рада та правління."
Загальні збори є вищим органом управління, Рада є органом управління та контролю, та Правління є виконавчим органом Національної установи розвитку,
Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі, здійснює Кабмін через Мінфін.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість та митних платежів операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.