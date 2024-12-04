Советники Трампа готовят план мира с исключением членства Украины в НАТО - Reuters

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывают планы по прекращению войны в Украине, которые предусматривают уступки россии значительной частью территории страны и отказ от членства в НАТО. Предложения включают замораживание линий фронта и систему "кнутов и пряников" для обеих сторон. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Reuters, предложения трех ключевых советников Трампа, включая будущего спецпосланника США по вопросам россии и Украины, генерал-лейтенанта армии в отставке Китом Келлогом, имеют некоторые общие элементы, включая исключение членства Украины в НАТО

Советники Трампа попытаются принудить москву и Киев к переговорам с помощью "пряников и кнутов", включая прекращение военной помощи Украине, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если откажется от переговоров российский диктатор владимир путин.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов после инаугурации 20 января, если не раньше, но до сих пор не сказал, как именно. аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности США выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить такое обещание из-за сложности ситуации.

Один у сукупності заяви його радників дають уявлення про можливі "контуры" мирного плана Трампа, пише Reuters.

Однако Трамп может столкнуться с нежеланием путина начать переговоры.

По словам четырех советников, по состоянию на прошлую неделю Трамп еще не созвал рабочую группу для разработки мирного плана.

В конце концов мирное соглашение, вероятнее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, путиным и Зеленским, сказали советники.

Один из бывших сотрудников Службы национальной безопасности Трампа рассказал, что есть три основных предложения: план Келлога, план новобранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа.

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План Келлога, написанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Флейцем и представленный Трампу в начале этого года, призывает к замораживанию нынешних боевых линий.

Вэнс, который как сенатор США выступал против помощи Украине, в сентябре выдвинул отдельную идею.

Он сказал американскому подкастеру шоу Райану, что сделка, вероятно, будет включать демилитаризованную зону на существующих линиях фронта, которая будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить дальнейшие российские вторжения. Его предложение лишит Киев членства в НАТО, отмечает Reuters.

Гренел, бывший посол Трампа в Германии, выступил за создание "автономных зон" на востоке Украины во время круглого стола Bloomberg в июле, но не стал уточнять подробности. Он также выразил мнение, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Америки.

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Гренел еще не получил должность в новой администрации, хотя он по-прежнему прислушивается к мнению Трампа по европейским вопросам, сообщил Reuters один из старших советников Трампа по внешней политике.

По его словам Гренелл был одним из немногих участников сентябрьской встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке.