Премьер Британии раскрыл условия для мирных переговоров с россией
Киев • УНН
Британский премьер заявил о необходимости усиления поддержки Украины для достижения мира на ее условиях. Он предупредил об угрозе безопасности Европы в случае победы России и призвал европейские страны объединиться.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усиление поддержки Украины необходимо для того, чтобы поставить страну в самое выгодное положение для мирных переговоров, а также признал, что война может быть прекращена путем переговоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Стармер подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и предупредил, что победа россии в Украине поставит под угрозу безопасность, стабильность и процветание Европы, особенно потому, что это может "подбодрить" союзников россии.
Мы должны продолжать поддерживать Украину и делать все необходимое для ее самообороны столько, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильное положение для переговоров, чтобы они могли обеспечить справедливый и прочный мир на своих условиях, что гарантирует их безопасность, независимость и право самим выбирать свое будущее
В своих предыдущих комментариях Стармер говорил, что война должна закончиться, когда россия покинет международно признанные границы Украины.
Избрание Трампа усилило давление на Европу, чтобы она активизировала свою роль в вооружении Киева, если Соединенные Штаты, крупнейший индивидуальный донор, сократят свою помощь.
Стармер заявил, что "жизненно важно, чтобы все европейские страны встали на защиту нашего общего будущего", потому что "сегодня решается будущее свободы в Европе".
"Мы сталкиваемся с близкой и реальной опасностью, когда россия становится непостоянным и все более ожесточенным агрессором на нашем континенте, используя все свои ресурсы - наряду с северокорейскими войсками и иранскими ракетами - для того, чтобы убивать и завоевывать", - сказал он.