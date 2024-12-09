Совет ЕС согласовал выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Совет Европейского Союза сегодня проголосовал за одобрение второго запланированного платежа для Украины - соответствующее решение является финальным этапом согласования перед поступлением средств в госбюджет.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Совет Европейского Союза сегодня проголосовал за одобрение второго запланированного платежа для Украины на сумму около 4,2 млрд евро в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility. Имплементационное решение Совета ЕС-это финальный этап согласования перед поступлением средств в государственный бюджет. В ноябре выделение транша согласовала Европейская комиссия. Деньги должны поступить уже в декабре, поэтому общая сумма финансирования в 2024 году достигнет 16,1 млрд евро.

Украина успешно и своевременно реализовывает реформы, предусмотренные Планом для Ukraine Facility, стабильно выполняем все индикаторы плана. .. Продолжаем работать над выполнением индикаторов четвертого квартала и внедрением реформ