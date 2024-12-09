Совет ЕС согласовал выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Киев • УНН
Совет ЕС принял второй платеж для Украины в рамках Ukraine Facility на сумму 4,2 млрд евро. Средства поступят в госбюджет в декабре, общая сумма финансирования в 2024 году составит 16,1 млрд евро.
Совет Европейского Союза сегодня проголосовал за одобрение второго запланированного платежа для Украины - соответствующее решение является финальным этапом согласования перед поступлением средств в госбюджет.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Совет Европейского Союза сегодня проголосовал за одобрение второго запланированного платежа для Украины на сумму около 4,2 млрд евро в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility. Имплементационное решение Совета ЕС-это финальный этап согласования перед поступлением средств в государственный бюджет. В ноябре выделение транша согласовала Европейская комиссия. Деньги должны поступить уже в декабре, поэтому общая сумма финансирования в 2024 году достигнет 16,1 млрд евро.
Украина успешно и своевременно реализовывает реформы, предусмотренные Планом для Ukraine Facility, стабильно выполняем все индикаторы плана. .. Продолжаем работать над выполнением индикаторов четвертого квартала и внедрением реформ
Напомним
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