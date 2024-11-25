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Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка поблагодарила журналиста Плинского за публичное приобщение к борьбе за справедливость

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка поблагодарила журналиста Плинского за публичное приобщение к борьбе за справедливость

Киев  •  УНН

 • 3171 просмотра

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Соучредитель банка «Конкорд» Елена Соседка поблагодарила журналиста Плинского за поддержку в борьбе за справедливость. Журналист обратился в Верховный суд относительно беспристрастного рассмотрения кассационной жалобы банка.

Елена Соседка, соучредитель банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, поблагодарила журналиста Евгения Плинского за то, что он публично присоединился к борьбе за восстановление справедливости в ситуации с "Конкордом", пишет УНН.

Контекст

Журналист обратился в Верховный суд с запросом на получение публичной информации, в котором требует от судей ВС провести беспристрастное, независимое и справедливое рассмотрение кассационной жалобы по делу банка "Конкорд".

"В рядах борцов за справедливость относительно ситуации вокруг нашего банка "Конкорд" пополнение! К нашей борьбе присоединился уважаемый нами журналист Евгений Плинский. Господин Евгений, спасибо Вам за готовность помочь нам в восстановлении справедливости. Ваше обращение в Верховный Суд с требованием провести беспристрастное, независимое и справедливое рассмотрение кассационной жалобы по делу банка "Конкорд" полностью совпадает с нашей позицией. Мы также убеждены, что все должно быть по закону", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

Она отметила, что акционеры банка открыты к диалогу и готовы ответить на любые запросы журналистов, в том числе и Плинского, для обеспечения объективности публикаций в СМИ.

"Ваше внимание к нашему кейсу не только помогает раскрыть все аспекты ситуации, но и придает нам силы двигаться вперед. Надеемся, что интерес общества к этой теме не угаснет, ведь вместе мы можем достичь справедливости!", - отметила Елена Соседка.

Кроме того она опубликовала видео, в котором рассказывается о том, как происходит ликвидация банка "Конкорд". В частности, там указывается, что председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заинтересован в уничтожении финансового учреждения

Добавим

Ранее стало известно, что  акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка.  Суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. 

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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