Состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Германией по соглашению о безопасностных обязательствах

Украина и Германия провели очередной раунд переговоров между Украиной и Германией по заключению двусторонних обязательств по безопасности. Об этом сообщили на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. В разговоре приняли участие представители немецкого правительства.

Стороны обсудили формулировку главных положений соглашения, терминологию и юридические формальности.

Также представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время.

Напомним

В декабре прошлого года Украина и Германия провели еще одну консультацию, посвященную двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, во время которой украинские чиновники поблагодарили Германию за поддержку процесса интеграции Украины в ЕС. Были обсуждены дальнейшие планы коммуникации относительно правовой базы соглашения.