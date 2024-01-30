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Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання

Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання

Київ • УНН

 • 22753 перегляди

Україна та Німеччина провели другий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання. Сторони обговорили термінологію та юридичні формальності, а також домовилися про подальшу комунікацію для завершення роботи над угодою.

Україна та Німеччина провели черговий раунд переговорів між Україною та Німеччиною щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань. Про це повідомили на сайті глави держави, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. У розмові взяли участь представники німецького уряду.

Сторони обговорили формулювання головних положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Також представники України й Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

Нагадаємо

У грудні минулого року Україна та Німеччина провели ще одну консультацію, присвячену двосторонній угоді про гарантії безпеки, під час якої українські посадовці подякували Німеччині за підтримку процесу інтеграції України до ЄС. Було обговорено подальші плани комунікації щодо правової бази угоди.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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