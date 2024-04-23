Сольский отреагировал на подозрение НАБУ по делу о завладении государственной землей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156329 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224163 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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В Броварском лицее №4 на Киевщине построили современное убежище площадью почти 300 квадратных метров, рассчитанное на 250 детей.

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На Киевщине в лицее построили современное укрытие почти на 300 кв.м - Руслан Кравченко

США уже перебросили в Польшу и Германию часть оружия из первого пакета помощи Украине - СМИ

Соединенные Штаты уже перебросили значительную часть оружия из пакета первой помощи Украине на склады в Польше и Германии, сократив время, необходимое для поставки после утверждения законопроекта о военной помощи.

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США уже перебросили в Польшу и Германию часть оружия из первого пакета помощи Украине - СМИ

Оккупанты активизируют строительство укреплений в Крыму на фоне международной помощи Украине - "АТЭШ"

На фоне международной военной и финансовой помощи Украине оккупанты начали активизировать строительство фортификационных сооружений по всему Крыму.

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Оккупанты активизируют строительство укреплений в Крыму на фоне международной помощи Украине - "АТЭШ"

Цена на газ для украинцев останется неизменной: Нафтогаз зафиксировал тариф еще на год

Нафтогаз Украины продлил действие "Фиксированного" тарифа еще на один год, сохранив цену на газ для населения на уровне 7,96 грн (с НДС) за кубометр до 30 апреля 2025 года.

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Цена на газ для украинцев останется неизменной: Нафтогаз зафиксировал тариф еще на год

К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

Солдат Национальной гвардии, который в январе 2022 года застрелил 4 коллег и ранил еще 5 на заводе в Днепре, был приговорен к пожизненному заключению за убийство, покушение на убийство, кражу оружия, дезертирство и другие обвинения.

Криминал и ЧП •   •  6443 просмотра
К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

В последние годы в Украине возросло количество сообщений о фактах нарушения экологического законодательства. Также с 2021 года прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества направленных в суд обвинительных актов.

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С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство

По дороге в учебный центр умер украинец, признанный годным к военной службе, что побудило Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца открыть производство по факту нарушения прав человека и взять под личный контроль расследование обстоятельств его смерти.

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Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство

Литва передала Украине партию бронемашин М577

Литва передала Украине очередную партию бронированных командно-штабных машин М577. В целом же страна передала Силам обороны помощи на миллиард евро.

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Литва передала Украине партию бронемашин М577