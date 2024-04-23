Сольский отреагировал на подозрение НАБУ по делу о завладении государственной землей

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отреагировал на подозрение по делу, связанное с завладением землей. Его заявление по этой ситуации распространило Минагрополитики, передает УНН.

Детали

Сольский пояснил, что на момент событий, по которым ему вручили подозрение, он не занимал должностей в правительстве, а был адвокатом. По его словам, речь идет о событиях 2017-2018 годов.

Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ - объяснил ситуацию Сольский.

Также глава Минагрополитики обещает, что гарантирует "максимальную открытость" для установления истины.

Контекст

Сегодня, 23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.