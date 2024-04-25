Сольский имеет несколько паспортов для выезда за границу и 21 раз выезжал за пределы Украины - прокурор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственной землей, имеет несколько паспортов для выезда за границу, а также во время военного положения 21 раз покидал пределы Украины. Об этом во время судебного заседания рассказала прокурор, передает УНН.

Детали

В частности, существует риск незаконного сокрытия Сольского от органов досудебного расследования и суда. В настоящее время Сольский подозревается в организации двух особо тяжких коррупционных преступлений и в случае признания его судом виновным ему грозит наказание до 12 лет. В обоснование этого риска свидетельствует то, что Сольский обладает несколькими паспортами для выезда за границу. Также у него есть трое несовершеннолетних детей, что дает ему возможность, даже в условиях военного положения, беспрепятственно покидать территорию Украины. В период ведения военного положения, Сольский 21 раз покидал пределы Украины и также стоит заметить, что старший сын Сольского в настоящее время проживает на территории Швейцарии - сказала прокурор.

Напомним,

Сегодня Высший антикоррупционный суд после объявленного накануне перерыва вернулся к рассмотрению избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей.

Вчера суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.