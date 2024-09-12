Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Жители населенных пунктов, которые с 2020 года вошли в состав Броварской громады, могут не только обратиться к врачу по месту жительства, но и в случае острой необходимости к ним оперативно приедет карета скорой. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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По словам мэра, для этих целей за селами Княжичи и Требухов закреплены два автомобиля.

"Например, у нас в Требухове и в Княжичах, кроме первичного звена медицины, мы не расформировали неотложную скорую помощь - у нас постоянно два автомобиля закреплены. Люди понимают, что неотложная помощь рядом, можно вызвать, довезти человека до больницы", - отметил Игорь Сапожко.

Городской голова убежден, что жители сел Княжичи, Требухов и Переможец однозначно выиграли от того, что эти населенные пункты в 2020 году вошли в состав Броварской громады.

"Откровенно, тогда мы столкнулись с большим количеством проблемных вопросов. В Требухове три года подряд не могли принять бюджет, село не развивалось. Проблемы накапливались годами, их нужно было решать.

Первый год, когда уже действовала наша объединенная громада, зимой мне звонит начальник управления образования и говорит, что в Княжичах - 13 градусов в школе, и мы должны закрыть заведение. Это для меня вообще был нонсенс. Мы начали разбираться. Действительно, находилась рядом с сельским советом котельная, которой не хватало мощности. Мы вынуждены были в этот короткий период времени все это переоборудовать, поставить котельную, и все работает.

Это совсем уже другие громады. У нас там есть старосты, которые выражают мнение людей, к которому мы прислушиваемся, а также вносим свои предложения по развитию этих населенных пунктов.

У нас такого нет, что город живет своей жизнью, а о трех селах, которые к нему присоединили, забыл. Это однозначно члены единой громады, члены единой семьи, и я считаю, что мы должны развиваться совместно", - добавил Игорь Сапожко.

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