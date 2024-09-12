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Зберегли швидку допомогу - Ігор Сапожко про переваги для сіл, які приєдналися до Броварської громади

Київ • УНН

 • 69643 перегляди

Ігор Сапожко розповів про переваги для сіл, які приєдналися до Броварської громади.

Жителі населених пунктів, які з 2020 року увійшли до складу Броварської громади, можуть не лише звернутися до лікаря за місцем проживання, але й у разі гострої необхідності до них оперативно приїде карета швидкої. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Деталі

За словами мера, для цих цілей за селами Княжичі та Требухів закріплені два автомобілі.

"Наприклад, у нас в Требухові і в Княжичах, окрім первинної ланки медицини, ми не розформували невідкладну швидку допомогу – у нас постійно два автомобілі закріплені. Люди розуміють, що невідкладна допомога поряд, можна викликати, довезти людину до лікарні", - зазначив Ігор Сапожко.

Міський голова переконаний, що жителі сіл Княжичі, Требухів та Переможець однозначно виграли від того, що ці населені пункти в 2020 році увійшли до складу Броварської громади.

"Відверто, тоді ми зіткнулися з великою кількістю проблемних питань. У Требухові три роки поспіль не могли ухвалити бюджет, село не розвивалося. Проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати.

Перший рік, коли вже діяла наша об’єднана громада, взимку мені телефонує начальник управління освіти і каже, що в Княжичях - 13 градусів в школі, і ми маємо закрити заклад. Це для мене взагалі був нонсенс. Ми почали розбиратися. Дійсно, знаходилась поряд з сільською радою котельня, якій не вистачало потужності. Ми вимушені були в цей короткий період часу все це переобладнати, поставити котельню, і все працює.

Це зовсім вже інші громади. У нас там є старости, які висловлюють думку людей, до якої ми прислухаємося, а також вносимо свої пропозиції по розвитку цих населених пунктів.

У нас такого немає, що місто живе своїм життям, а про три села, які до нього приєднали, забуло. Це однозначно члени єдиної громади, члени єдиної родини, і я вважаю, що ми маємо розвиватися спільно", - додав Ігор Сапожко.

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