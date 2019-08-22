"Снековое дело" семьи Рыбалок: СБУ объявила подозреваемого в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск подозреваемого в уголовном производстве по факту финансирования терроризма. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Речь идет об уголовном производстве № 22018200000000034 от 20 марта 2018 года, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред.), ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.).
В указанном уголовном производстве фигурирует ООО "Снэк Экспорт", которое, в свою очередь, принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
"... в уголовном производстве подозреваемый объявлен в розыск следователями регионального органа СБ Украины", - сообщили в СБУ.
Напомним, во время проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве было установлено, что с января 2016 года по настоящее время (более точная дата досудебным расследованием не установлена), группа лиц, в которую, в частности, входил заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" (имя и фамилия не указываются - ред.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с временно не работающим гражданином Украины (имя и фамилия не указываются - ред.) и должностными лицами ООО "Мир Пива" (Республика Беларусь), а также другими неустановленными физическими и юридическими лицами, в том числе, действующими на территориях, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", осуществляли деятельность, направленную на финансирование указанных террористических организаций.
"Реализуя цель преступного сговора и руководствуясь корыстным мотивом, группа лиц, в которую входило ЛИЦО_1 (заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" - ред.) совместно с ЛИЦО_2 и другими лицами, будучи осведомленными о факте деятельности на части территорий Луганской и Донецкой областей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", наладили незаконные поставки продукции ООО "Снэк Экспорт" на указанные временно оккупированные территории", - говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Последнее решение суда по указанному делу, опубликованное в ЕРСР и открытое для просмотра, датировано 27 сентября 2018 года. Тогда Заречный районный суд Сум удовлетворил ходатайство следователя СБУ о проведении судебно-экономической экспертизы в уголовном производстве.
Ознакомиться с последующими судебными решениями в уголовном производстве невозможно, поскольку их содержание, по неизвестным причинам, запрещено для обнародования.
Напомним, как писал УНН, в "снековом деле" Рыбалок адвокаты уже более двух месяцев знакомятся с материалами, чем затягивают передачу производства в суд.
Также напомним, что ГБР расследует уголовное производство по факту возможной госизмены со стороны депутата ВРУ VIII созыва Рыбалки, в частности, по факту получения им роялти от упомянутого ООО "Снэк Экспорт".