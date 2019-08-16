"Снекова справа" Рибалок: адвокати вже понад два місяці ознайомлюються з матеріалами

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Матеріали кримінального провадження за фактом фінансування тероризму, у якому фігурує компанія "Снек Експорт", досі не передані до суду. Про це УНН повідомили у прокуратурі Сумської області.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22017200000000029, відкрите через постачання та продаж товарів снекової компанії "Снек Експорт" (належить батькові екс-радикала Сергія Рибалки — Віктору Рибалці — ред.) на окуповані території. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Сумській області, а процесуальне керівництво — прокуратура Сумської області.

Кримінальне провадження було відкрите у квітні 2017 року. Через рік — у березні 2018 — за пособництво в тероризмі був засуджений один з ексспівробітників ТОВ "Снек Експорт" Юрій Джабраїлов.

У кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, крім Джабраїлова, підозрюється ще один топ-менеджер ТОВ "Снек Експорт" — Денис Пробачай. Під час одного з судових засідань його адвокати заявили, що "ДНР" і "ЛНР" взагалі не є терористичними організаціями, тому сам факт торгівлі з ними, нібито, не є порушенням українського законодавства і "не повинен підпадати під дію статті 258 Кримінального кодексу Україна (фінансування тероризму)".

Сьогодні Пробачай залишається підозрюваним і арештованим. А кримінальне провадження щодо нього, за даними прокуратури Сумської області, перебуває на фінальній стадії.

Так, на початку червня цього року у прокуратурі Сумської області повідомили УНН, що адвокати вже приступили до ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде скерована до суду.

Тоді ж у прокуратурі уточнили, що адвокати підозрюваного намагаються затягнути процес ознайомлення з матеріалами, а тому "прокуратура, відповідно до вимог чинного КПК України, звертається до суду про обмеження сторони захисту при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження у відповідні строки".

Наприкінці липня УНН скерував черговий запит до прокуратури Сумської області. Виявилося, що адвокати підозрюваного ще й досі ознайомлюються з матеріалами провадження.

"Повідомляємо, що на даний час триває стадія досудового розслідування, під час якого сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Кінцевий строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження може бути визначений лише слідчим суддею, проте наразі такого рішення не прийнято. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження буде вирішено питання про скерування матеріалів до суду", - повідомили правоохоронці у відповідь на запит УНН.

Нагадаємо, у ДБР не розголошують подробиць кримінального провадження щодо паризької квартири Рибалки.

Також нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом можливої держзради збоку Рибалки, зокрема, за фактом отримання ним роялті від ТОВ "Снек Експорт", яка, за даними слідства СБУ, і торгувала з окупованими територіями. 

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