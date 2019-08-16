"Снековое дело" Рыбалок: адвокаты уже более двух месяцев знакомятся с материалами

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 51034 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 70775 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123752 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134139 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124180 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127003 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153046 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151044 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140856 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 109006 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 104165 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 105751 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 114304 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 64847 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 51093 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 134019 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 146695 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 205641 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 186346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 119925 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 131601 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 133540 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137865 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133683 просмотра
Актуальное
"Снековое дело" Рыбалок: адвокаты уже более двух месяцев знакомятся с материалами

"Снековое дело" Рыбалок: адвокаты уже более двух месяцев знакомятся с материалами

Киев  •  УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Материалы уголовного производства по факту финансирования терроризма, в котором фигурирует компания "Снэк Экспорт", до сих пор не переданы в суд. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Сумской области.

Речь идет об уголовном производстве №22017200000000029, открытое за поставку и продажу товаров снековой компании "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу экс-радикала Сергея Рыбалки - Виктору Рыбаку - ред.) на оккупированные территории. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Сумской области, а процессуальное руководство - прокуратура Сумской области.

Уголовное производство было открыто в апреле 2017 года. Через год - в марте 2018 года - за пособничество в терроризме был осужден один из экс-сотрудников ООО "Снэк Экспорт" Юрий Джабраилов.

В уголовном производстве по факту финансирования терроризма, кроме Джабраилова, подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Во время одного из судебных заседаний его адвокаты заявили, что "ДНР" и "ЛНР" вообще не является террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, якобы, не является нарушением украинского законодательства и "не должен подпадать под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма)".

Сегодня Пробачай остается подозреваемым и арестованным. А уголовное производство в отношении него, по данным прокуратуры Сумской области, находится на финальной стадии.

Так, в начале июня этого года в прокуратуре Сумской области сообщили УНН, что адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

Тогда же в прокуратуре уточнили, что адвокаты подозреваемого пытаются затянуть процесс ознакомления с материалами, а потому "прокуратура, в соответствии с требованиями действующего УПК Украины, обращается в суд об ограничении стороны защиты при ознакомлении с материалами уголовного производства в соответствующие сроки".

В конце июля УНН направил очередной запрос в прокуратуру Сумской области. Оказалось, что адвокаты подозреваемого до сих пор знакомятся с материалами производства.

"Сообщаем, что в настоящее время продолжается стадия досудебного расследования, в ходе которого сторона защиты продолжает знакомиться с материалами досудебного расследования уголовного производства в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины.

Конечный срок ознакомления с материалами уголовного производства может быть определен только следственным судьей, однако пока такого решения не принято. После ознакомления с материалами уголовного производства будет решен вопрос о направлении материалов в суд", - сообщили правоохранители в ответ на запрос УНН.

Напомним, в ГБР не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки.

Также напомним, что ГБР расследует уголовное производство по факту возможной госизмены со стороны Рыбалки, в частности, по факту получения им роялти от ООО "Снэк Экспорт", которая, по данным следствия СБУ, и торговала с оккупированными территориями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы