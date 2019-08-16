"Снековое дело" Рыбалок: адвокаты уже более двух месяцев знакомятся с материалами

Речь идет об уголовном производстве №22017200000000029, открытое за поставку и продажу товаров снековой компании "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу экс-радикала Сергея Рыбалки - Виктору Рыбаку - ред.) на оккупированные территории. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Сумской области, а процессуальное руководство - прокуратура Сумской области.

Уголовное производство было открыто в апреле 2017 года. Через год - в марте 2018 года - за пособничество в терроризме был осужден один из экс-сотрудников ООО "Снэк Экспорт" Юрий Джабраилов.

В уголовном производстве по факту финансирования терроризма, кроме Джабраилова, подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Во время одного из судебных заседаний его адвокаты заявили, что "ДНР" и "ЛНР" вообще не является террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, якобы, не является нарушением украинского законодательства и "не должен подпадать под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма)".

Сегодня Пробачай остается подозреваемым и арестованным. А уголовное производство в отношении него, по данным прокуратуры Сумской области, находится на финальной стадии.

Так, в начале июня этого года в прокуратуре Сумской области сообщили УНН, что адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

Тогда же в прокуратуре уточнили, что адвокаты подозреваемого пытаются затянуть процесс ознакомления с материалами, а потому "прокуратура, в соответствии с требованиями действующего УПК Украины, обращается в суд об ограничении стороны защиты при ознакомлении с материалами уголовного производства в соответствующие сроки".

В конце июля УНН направил очередной запрос в прокуратуру Сумской области. Оказалось, что адвокаты подозреваемого до сих пор знакомятся с материалами производства.

"Сообщаем, что в настоящее время продолжается стадия досудебного расследования, в ходе которого сторона защиты продолжает знакомиться с материалами досудебного расследования уголовного производства в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины.

Конечный срок ознакомления с материалами уголовного производства может быть определен только следственным судьей, однако пока такого решения не принято. После ознакомления с материалами уголовного производства будет решен вопрос о направлении материалов в суд", - сообщили правоохранители в ответ на запрос УНН.

Напомним, в ГБР не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки.

Также напомним, что ГБР расследует уголовное производство по факту возможной госизмены со стороны Рыбалки, в частности, по факту получения им роялти от ООО "Снэк Экспорт", которая, по данным следствия СБУ, и торговала с оккупированными территориями.