"Снекова справа" родини Рибалок: СБУ оголосила підозрюваного у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Слідчі Служби безпеки України оголосили у розшук підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22018200000000034 від 20 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.), ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму - ред.).
У вказаному кримінальному провадженні фігурує ТОВ "Снек Експорт", яке, своєю чергою, належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.
"... у кримінальному провадженні підозрюваного оголошено у розшук слідчими регіонального органу СБ України", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що із січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), група осіб, в яку, зокрема, входив заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" (ім'я та прізвище не вказуються - ред.), діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим громадянином України (ім'я та прізвище не вказуються - ред.) та службовими особами ТОВ "Мир Пива" (Республіка Білорусь), а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі, що діють на територіях, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій.
"Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 (заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" - ред.) спільно з ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій Луганської і Донецької областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", налагодили незаконне постачання продукції ТОВ "Снек Експорт" на вказані тимчасово окуповані території", - йдеться у рішенні суду, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.
Останнє рішення суду у вказаній справі, опубліковане у ЄРСР та відкрите для перегляду, датоване 27 вересня 2018 року. Тоді Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.
Ознайомитися із подальшими судовими рішеннями у кримінальному провадженні неможливо, оскільки їх зміст, з невідомих причин, заборонений для оприлюднення.
Нагадаємо, як писав УНН, у “снековій справі” Рибалок адвокати вже понад два місяці ознайомлюються з матеріалами, чим затягують передачу провадження до суду.
Також нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом можливої держзради з боку депутата ВРУ VIII скликання Рибалки, зокрема, за фактом отримання ним роялті від згаданого ТОВ "Снек Експорт".