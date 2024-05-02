СМИ: Таинственные объекты в украинском небе - это ступень носителя SpaceX

Стала известна природа таинственных объектов в украинском небе. Как оказалось - это вторая ступень носителя SpaceX Falcon 9. О новости сообщили в телеграмм-канале космонавтики и астрономии Alpha Centauri, передает УНН.

Детали

Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion говорится в сообщении.

Контекст

Как сообщали местные медиа, в северной части Украины наблюдают сияние. Предположили, что это северное сияние.

В нескольких регионах Украины наблюдали северное сияние