ЗМІ: Таємничі об'єкти в українському небі – це ступінь носія SpaceX
Київ • УНН
Другий ступінь ракети SpaceX Falcon 9 був помічений в українському небі після запуску двох супутників WorldView Legion.
Стала відома природа таємничих об'єктів в українському небі. Як виявилося – це другий ступінь носія SpaceX Falcon 9. Про новину повідомили у телеграм-каналі космонавтики та астрономії Alpha Centauri, передає УНН.
Деталі
Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion
Контекст
Як повідомляли місцеві медіа, у північній частині України спостерігають сяйво. Припустили, що це північне сяйво.
У кількох регіонах України спостерігали північне сяйво05.11.23, 19:10 • 461706 переглядiв