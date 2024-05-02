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ЗМІ: Таємничі об'єкти в українському небі – це ступінь носія SpaceX

ЗМІ: Таємничі об'єкти в українському небі – це ступінь носія SpaceX

Київ • УНН

 • 23950 перегляди

Другий ступінь ракети SpaceX Falcon 9 був помічений в українському небі після запуску двох супутників WorldView Legion.

Стала відома природа таємничих об'єктів в українському небі. Як виявилося – це другий ступінь носія SpaceX Falcon 9. Про новину повідомили у телеграм-каналі космонавтики та астрономії Alpha Centauri, передає УНН.  

Деталі

Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion

йдеться у повідомленні.

Контекст

Як повідомляли місцеві медіа, у північній частині України спостерігають сяйво. Припустили, що це північне сяйво.

У кількох регіонах України спостерігали північне сяйво05.11.23, 19:10 • 461706 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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