СМИ: авто из Украины с октября подлежат регистрации в Германии

Беженцы из Украины с октября должны будут получать для своих ввезенных в Германию автомобилей немецкие номера, если их машины находятся на территории ФРГ дольше года. Соответствующие правовые нормы установлены федеральным правительством. До 30 сентября в отношении украинских автомобилей еще действуют исключения, предоставленные федеральными землями, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным издания, процедура перерегистрации украинских транспортных средств описана в каталоге, разработанном в последние месяцы министерством транспорта ФРГ вместе с федеральными землями. Владельцы автомобилей должны предоставить немецким властям удостоверение личности с именем и фамилией на латинице, украинское свидетельство о допуске транспортного средства к дорожному движению и страховку.

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Украинские документы в цифровом формате не принимаются. После перерегистрации транспортного средства украинские номера заменяются на немецкие. Украинские машины также подлежат регистрации на немецкой таможне. Украинских беженцев, которые переселяются в ЕС, могут быть освобождены от пошлины на ввоз транспортного средства, как и любого другого личного имущества.

Министерство транспорта ФРГ не уточнило, сколько украинских автомобилей сейчас находится в Германии и сколько из них подлежат перерегистрации. Согласно правилам, действовавшим до сих пор, украинцы должны были ходатайствовать об освобождении от перерегистрации транспортного средства по месту жительства в Федеративной Республике. Для этого они должны были подтвердить факт наличия страхования гражданской ответственности владельца автотранспорта и справку о безопасности автомобиля для дорожного движения.

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