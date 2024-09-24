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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: авто из Украины с октября подлежат регистрации в Германии

СМИ: авто из Украины с октября подлежат регистрации в Германии

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:29  •  7012 просмотра

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С октября беженцы из Украины должны получить немецкие номера для авто, находящихся в ФРГ более года. Для перерегистрации нужны документы лица, свидетельство о допуске и страховка.

Беженцы из Украины с октября должны будут получать для своих ввезенных в Германию автомобилей немецкие номера, если их машины находятся на территории ФРГ дольше года. Соответствующие правовые нормы установлены федеральным правительством. До 30 сентября в отношении украинских автомобилей еще действуют исключения, предоставленные федеральными землями, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным издания, процедура перерегистрации украинских транспортных средств описана в каталоге, разработанном в последние месяцы министерством транспорта ФРГ вместе с федеральными землями. Владельцы автомобилей должны предоставить немецким властям удостоверение личности с именем и фамилией на латинице, украинское свидетельство о допуске транспортного средства к дорожному движению и страховку.

Добавим

Украинские документы в цифровом формате не принимаются. После перерегистрации транспортного средства украинские номера заменяются на немецкие. Украинские машины также подлежат регистрации на немецкой таможне. Украинских беженцев, которые переселяются в ЕС, могут быть освобождены от пошлины на ввоз транспортного средства, как и любого другого личного имущества.

Министерство транспорта ФРГ не уточнило, сколько украинских автомобилей сейчас находится в Германии и сколько из них подлежат перерегистрации. Согласно правилам, действовавшим до сих пор, украинцы должны были ходатайствовать об освобождении от перерегистрации транспортного средства по месту жительства в Федеративной Республике. Для этого они должны были подтвердить факт наличия страхования гражданской ответственности владельца автотранспорта и справку о безопасности автомобиля для дорожного движения.

Можно ли будет ездить в Германии на "украинских номерах" после 1 апреля? Посол дал разъяснения30 марта 2024, 18:20 • 52644 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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