ЗМІ: авто з України з жовтня підлягають реєстрації в Німеччині

Біженці з України з жовтня повинні будуть отримувати для своїх ввезених до Німеччини автомобілів німецькі номери, якщо їх машини знаходяться на території ФРН довше року. Відповідні правові норми встановлені федеральним урядом. До 30 вересня щодо українських автомобілів ще діють винятки, надані федеральними землями, передає УНН із посиланням на DW.

За даними видання, процедуру перереєстрації українських транспортних засобів описано в каталозі, розробленому в останні місяці міністерством транспорту ФРН разом із федеральними землями. Власники автомобілів мають надати німецькій владі посвідчення особи з ім'ям та прізвищем на латиниці, українське свідоцтво про допущення транспортного засобу до дорожнього руху та страховку.

Додамо

Українські документи у цифровому форматі не приймаються. Після перереєстрації транспортного засобу українські номери замінюються на німецькі. Українські машини також підлягають реєстрації на німецькій митниці. Українських біженців, які переселяються до ЄС, можуть бути звільнені від мита на ввезення транспортного засобу, як і будь-якого іншого особистого майна.

Міністерство транспорту ФРН не уточнило, скільки українських автомобілів зараз перебуває у Німеччині та скільки з них підлягають перереєстрації. Згідно з правилами, що діяли досі, українці мали клопотати про звільнення від перереєстрації транспортного засобу за місцем проживання в Федеративній Республіці. Для цього вони мали підтвердити факт наявності страхування цивільної відповідальності власника автотранспорту та довідку про безпеку автомобіля для дорожнього руху.

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