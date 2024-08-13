Смерть украинца в немецком приюте для беженцев: полиция задержала подозреваемого

Накануне немецкие правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти 46-летнего беженца из Украины в городе Росток. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Как передает издание, в понедельник, 12 августа, задержали 26-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 46-летнего украинца, которое произошло в тот же день в одном из приютов для беженцев города Росток в земле Мекленбург-Передняя Померания.

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Как говорят правоохранители обстоятельства, при которых нашли мужчину, позволяют предположить возможность убийства.

В полиции отметили, что расследование относительно подоплеки преступления находится на начальной стадии, поэтому предоставить дополнительную информацию правоохранители пока не могут.

Напомним

В понедельник, 12 августа, тело 46-летнего украинца обнаружили в специализированном центре для беженцев. Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи, однако врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть украинца на месте.