Смерть украинца в немецком приюте для беженцев: полиция задержала подозреваемого
Киев • УНН
В Ростоке задержан 26-летний украинец, подозреваемый в убийстве 46-летнего соотечественника в приюте для беженцев. Полиция расследует обстоятельства смерти, которая могла быть насильственной.
Накануне немецкие правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти 46-летнего беженца из Украины в городе Росток. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Как передает издание, в понедельник, 12 августа, задержали 26-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 46-летнего украинца, которое произошло в тот же день в одном из приютов для беженцев города Росток в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Дополнение
Как говорят правоохранители обстоятельства, при которых нашли мужчину, позволяют предположить возможность убийства.
В полиции отметили, что расследование относительно подоплеки преступления находится на начальной стадии, поэтому предоставить дополнительную информацию правоохранители пока не могут.
Напомним
В понедельник, 12 августа, тело 46-летнего украинца обнаружили в специализированном центре для беженцев. Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи, однако врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть украинца на месте.