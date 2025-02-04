Смена места службы в Армия+: что нужно знать во время переводов в ВСУ

За более чем два месяца работы сервиса 13 тыс. военнослужащих получили согласование на перевод через приложение Армия+. Однако военные иногда ждут приказ на перевод, хотя вместо него готовится и приходит в строевую часть именно распоряжение. В Минобороны разъяснили, чем отличаются приказы и распоряжения, передает УНН.

Есть ли разница между распоряжением или приказом?



Для офицеров Кадровый центр ВСУ готовит именно приказ на перевод. В то же время для рядового, старшинского и сержантского состава - распоряжение. Оба документа обязательны к исполнению. Формирование и доведение до частей приказов и распоряжений о переводе сейчас может длиться до двух недель.

Однако важно различать эти документы. При обращении в строевую часть солдат или сержант должен запросить именно распоряжение о переводе. В Армия+ фиксируются случаи, когда распоряжение уже готово, но военных до сих пор не переводят, ожидая именно приказ.

Если должность недавно изменилась, возможен ли перевод?



При изменении места службы в распоряжении не указывается должность военного. Указываются только имя, звание, номер части и номер карточки налогоплательщика. Таким образом, если изменилась должность в пределах одной воинской части, это не препятствие для перевода.

Распоряжение или приказ не выполняются - что делать?



Это нарушение права военнослужащего, ведь распоряжение и приказ являются обязательными для исполнения. Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и и контролируют их выполнение.

Если воинская часть получила распоряжение или приказ, но игнорирует их выполнение, необходимо сообщить об этом в Армия+ через форму: Меню → Служба поддержки → Часто задаваемые вопросы → Смена места службы. Вверху выбрать нужный вопрос. Центральное управление защиты прав военнослужащих получит обращение и проконтролирует выполнение распоряжения или приказа на перевод.

Минобороны объяснило, почему приказы на перевод через "Армия+" иногда приходится долго ждать