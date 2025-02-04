Смена места службы в Армия+: что нужно знать во время переводов в ВСУ

ukenru
Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
15:48 • 2785 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 20132 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 27869 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
13:18 • 57862 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
12:11 • 78804 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
11:53 • 108071 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 109577 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 113170 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 120415 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 159562 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

4 февраля, 07:57 • 116676 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 124368 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

4 февраля, 09:08 • 105436 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

10:14 • 102277 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

10:49 • 101566 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

11:53 • 108073 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 124371 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 159562 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 152946 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 153388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

15:09 • 14181 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

14:43 • 18539 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

13:01 • 39618 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

10:49 • 101568 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

10:14 • 102279 просмотра
Актуальное
Смена места службы в Армия+: что нужно знать во время переводов в ВСУ

Смена места службы в Армия+: что нужно знать во время переводов в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8788 просмотра

Read in English

13 тысяч военных получили согласование на перевод через "Армия+". Минобороны объяснило разницу между приказами и распоряжениями, а также что делать при их невыполнении.

За более чем два месяца работы сервиса 13 тыс. военнослужащих получили согласование на перевод через приложение Армия+. Однако военные иногда ждут приказ на перевод, хотя вместо него готовится и приходит в строевую часть именно распоряжение. В Минобороны разъяснили, чем отличаются приказы и распоряжения, передает УНН.

Есть ли разница между распоряжением или приказом?

Для офицеров Кадровый центр ВСУ готовит именно приказ на перевод. В то же время для рядового, старшинского и сержантского состава - распоряжение. Оба документа обязательны к исполнению. Формирование и доведение до частей приказов и распоряжений о переводе сейчас может длиться до двух недель.

Однако важно различать эти документы. При обращении в строевую часть солдат или сержант должен запросить именно распоряжение о переводе. В Армия+ фиксируются случаи, когда распоряжение уже готово, но военных до сих пор не переводят, ожидая именно приказ.

Image

Если должность недавно изменилась, возможен ли перевод?

При изменении места службы в распоряжении не указывается должность военного. Указываются только имя, звание, номер части и номер карточки налогоплательщика. Таким образом, если изменилась должность в пределах одной воинской части, это не препятствие для перевода.

Распоряжение или приказ не выполняются - что делать?

Это нарушение права военнослужащего, ведь распоряжение и приказ являются обязательными для исполнения. Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и и контролируют их выполнение.

Если воинская часть получила распоряжение или приказ, но игнорирует их выполнение, необходимо сообщить об этом в Армия+ через форму: Меню → Служба поддержки → Часто задаваемые вопросы → Смена места службы. Вверху выбрать нужный вопрос. Центральное управление защиты прав военнослужащих получит обращение и проконтролирует выполнение распоряжения или приказа на перевод.

Минобороны объяснило, почему приказы на перевод через "Армия+" иногда приходится долго ждать13.01.25, 14:15 • 24351 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы