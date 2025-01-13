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Минобороны объяснило, почему приказы на перевод через "Армия+" иногда приходится долго ждать

Минобороны объяснило, почему приказы на перевод через "Армия+" иногда приходится долго ждать

Киев  •  УНН

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За два месяца 7000 военных получили согласование на перевод через «Армия+», но ежедневно поступает до 1000 новых рапортов. В общем подано уже 30000 заявлений, что создает значительную нагрузку на систему.

Министерство обороны заявило, что иногда приказы на перевод через приложение Армия+ приходится долго ждать из-за значительной нагрузки. Ежедневно поступает до 1 тыс. рапортов, всего уже подано 30 тыс., передает УНН.

За два месяца работы функции изменения места службы в Армия+ уже 7 000 военнослужащих получили согласование на перевод в выбранные части. В то же время некоторые военные ожидают приказы дольше из-за значительной нагрузки - ежедневно поступает до 1 000 рапортов, всего уже подано 30 000

- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что для ускорения процесса в приложении обновили шаблон рапорта и добавили образцы документов.

«А относительно случаев игнорирования приказов командирами - Центральное управление защиты прав военнослужащих контролирует их выполнение. При возникновении вопросов военные могут заполнить форму в приложении через: Меню → Служба поддержки → Распространенные вопросы → Изменение места службы», - отмечает Минобороны.

Дополнение

В ноябре 2024 года в приложении «Армия+» заработала функция перевода из части.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины

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