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Міноборони пояснило, чому накази на переведення через "Армія+" інколи доводиться довго чекати

Міноборони пояснило, чому накази на переведення через "Армія+" інколи доводиться довго чекати

Київ • УНН

 • 24502 перегляди

За два місяці 7000 військових отримали погодження на переведення через "Армія+", але щодня надходить до 1000 нових рапортів. Загалом подано вже 30000 заяв, що створює значне навантаження на систему.

Міністерство оборони заявило, що інколи накази на переведення через застосунок Армія+ доводиться довго чекати через значне навантаження. Щодня надходить до 1 тис. рапортів, загалом вже подано 30 тис., передає УНН.

За два місяці роботи функції зміни місця служби в Армія+ вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних частин. Водночас деякі військові очікують на накази довше через значне навантаження – щодня надходить до 1 000 рапортів, загалом вже подано 30 000

- йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, що для пришвидшення процесу в застосунку оновили шаблон рапорту та додали зразки документів.

"А щодо випадків ігнорування наказів командирами – Центральне управління захисту прав військовослужбовців контролює їх виконання. При виникненні питань військові можуть заповнити форму в застосунку через: Меню → Служба підтримки → Поширені питання → Зміна місця служби", - зазначає Міноборони.

Доповнення

В листопаді 2024 року у застосунку "Армія+" запрацювала функція переведення з частини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України

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