Міноборони пояснило, чому накази на переведення через "Армія+" інколи доводиться довго чекати
Київ • УНН
За два місяці 7000 військових отримали погодження на переведення через "Армія+", але щодня надходить до 1000 нових рапортів. Загалом подано вже 30000 заяв, що створює значне навантаження на систему.
Міністерство оборони заявило, що інколи накази на переведення через застосунок Армія+ доводиться довго чекати через значне навантаження. Щодня надходить до 1 тис. рапортів, загалом вже подано 30 тис., передає УНН.
За два місяці роботи функції зміни місця служби в Армія+ вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних частин. Водночас деякі військові очікують на накази довше через значне навантаження – щодня надходить до 1 000 рапортів, загалом вже подано 30 000
Міноборони зазначає, що для пришвидшення процесу в застосунку оновили шаблон рапорту та додали зразки документів.
"А щодо випадків ігнорування наказів командирами – Центральне управління захисту прав військовослужбовців контролює їх виконання. При виникненні питань військові можуть заповнити форму в застосунку через: Меню → Служба підтримки → Поширені питання → Зміна місця служби", - зазначає Міноборони.
Доповнення
В листопаді 2024 року у застосунку "Армія+" запрацювала функція переведення з частини.