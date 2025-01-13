Міноборони пояснило, чому накази на переведення через "Армія+" інколи доводиться довго чекати

Міністерство оборони заявило, що інколи накази на переведення через застосунок Армія+ доводиться довго чекати через значне навантаження. Щодня надходить до 1 тис. рапортів, загалом вже подано 30 тис., передає УНН.

За два місяці роботи функції зміни місця служби в Армія+ вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення до обраних частин. Водночас деякі військові очікують на накази довше через значне навантаження – щодня надходить до 1 000 рапортів, загалом вже подано 30 000