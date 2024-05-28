"Сливала" позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных: задержана информаторка рф

Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку в Донецкой области. Злоумышленница шпионила за пунктами базирования Сил обороны в районе Славянска и ожидала полной оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, она обходила прифронтовую местность, где пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии ВСУ. Также фигурантка "в темную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых под видом бытовых разговоров, - говорится в сообщении.

Детали

Разведданные мессенджером пересылала своему приятелю - предателю с временно захваченной части области, который в составе оккупационных группировок рф воюет против Украины. Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки России, которые находятся вблизи передовой восточного фронта.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать развединформацию для огневого поражения подразделений ВСУ, с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб. Также в ходе расследования стало известно, что в общении с боевиком-предателем фигурантка советовала ему убивать украинских пленных, вместо обмена.

После проведения дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности позиций украинских войск, сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме. Ею оказалась 66-летняя идеологическая сторонница рашизма. Во время обыска у фигурантки изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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