Следствие по делу о покушении на Шефира сотрудничает с Великобританией и США - Ермак

Дополнение
Ранее первый заместитель министра внутренних дел сообщал, что пули, которыми стреляли в автомобиль первого помощника Президента, были венгерского производства.
Также, в радиусе нескольких километров от места покушения на Шефира, правоохранители нашли труп.
Контекст
22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.
Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.
Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.