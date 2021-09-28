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Следствие по делу о покушении на Шефира сотрудничает с Великобританией и США - Ермак

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Расследованием дела покушения на первого помощника президента Сергея Шефира украинскими правоохранителями происходит совместно с США и Британией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

Цитата

“Это покушение (на Шефира — ред.), это преступление вызвало очень бешеную реакцию, мы тоже получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех наших друзей, партнеров. Многие предложил и свою помощь. И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с Соединенными Штатами и с Великобританией”, — сказал Ермак.

Напомним

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине свою помощь в расследовании покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира.

Дополнение

Ранее первый заместитель министра внутренних дел сообщал, что пули, которыми стреляли в автомобиль первого помощника Президента, были венгерского производства.

Также, в радиусе нескольких километров от места покушения на Шефира, правоохранители нашли труп.

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.

Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.

Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.

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