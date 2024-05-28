Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, контролируемой, но сложной. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы отремонтировать то, что было разрушено россиянами, а также установить новые мощности малой распределенной генерации, которая поможет держать работу системы в стабильном режиме в течение пиковых часов нагрузок. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Стабильной, контролируемой, но сложной. И мы не должны забывать, что в течение последних двух месяцев в результате прицельных российских атак по энергообъектам, было разрушено огромное количество наших мощностей. В основном это тепловая генерация, которая как раз покрывала эти пиковые часы нагрузки и гидрогенерация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отремонтировать то, что возможно на этих станциях, установить новые мощности малой распределенной генерации, которая поможет держать работу системы в стабильном режиме в течение пиковых часов нагрузок - сказала Гринчук.

Она отметила, что основой украинской энергетики, которая покрывает более 50% спроса является атомная генерация.

"Особенность атомной генерации в том, что мы каждый год должны проводить плановые ремонты, поскольку это основа ядерной безопасности и мы это должны делать, чтобы наши блоки работали безопасно. В прошлом году мы провели ремонты атомных блоков так, чтобы все 9 подконтрольных Украине атомных блоков были в работе в течение зимы, чтобы нести основную нагрузку. Сейчас конечно продолжаются плановые ремонты. Мы очень стараемся, как и в прошлом году, сделать эти ремонты и графики так, чтобы для энергосистемы это было наименьшей потерей", - добавил Гринчук.

Она подчеркнула, что из-за того, что были повреждены тепловые блоки, разрушена гидрогенерация, сейчас действуют отключения.

Напомним

По данным "Укрэнерго", 28 мая лимиты потребления для областей Украины не прогнозируются. Импорт электроэнергии запланирован из 5 стран.