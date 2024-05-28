ukru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 07:29  •  402 просмотра

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, контролируемой, но сложной. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы отремонтировать то, что было разрушено россиянами, а также установить новые мощности малой распределенной генерации, которая поможет держать работу системы в стабильном режиме в течение пиковых часов нагрузок. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Стабильной, контролируемой, но сложной. И мы не должны забывать, что в течение последних двух месяцев в результате прицельных российских атак по энергообъектам, было разрушено огромное количество наших мощностей. В основном это тепловая генерация, которая как раз покрывала эти пиковые часы нагрузки и гидрогенерация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отремонтировать то, что возможно на этих станциях, установить новые мощности малой распределенной генерации, которая поможет держать работу системы в стабильном режиме в течение пиковых часов нагрузок

- сказала Гринчук.

Она отметила, что основой украинской энергетики, которая покрывает более 50% спроса является атомная генерация.

"Особенность атомной генерации в том, что мы каждый год должны проводить плановые ремонты, поскольку это основа ядерной безопасности и мы это должны делать, чтобы наши блоки работали безопасно. В прошлом году мы провели ремонты атомных блоков так, чтобы все 9 подконтрольных Украине атомных блоков были в работе в течение зимы, чтобы нести основную нагрузку. Сейчас конечно продолжаются плановые ремонты. Мы очень стараемся, как и в прошлом году, сделать эти ремонты и графики так, чтобы для энергосистемы это было наименьшей потерей", - добавил Гринчук.

Она подчеркнула, что из-за того, что были повреждены тепловые блоки, разрушена гидрогенерация, сейчас действуют отключения.

Напомним

По данным "Укрэнерго", 28 мая лимиты потребления для областей Украины не прогнозируются. Импорт электроэнергии запланирован из 5 стран. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  60563 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  106612 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  137136 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  106774 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102519 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  74630 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  81316 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  78039 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  73464 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
27 мая 2024, 06:59  •  140953 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Новости по теме
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

  •  402 просмотра
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

  •  978 просмотра
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

  •  1772 просмотра
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

  •  2164 просмотра
Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

  •  2946 просмотра
Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

  •  3974 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  28660 просмотра
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

  •  9461 просмотра
В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

  •  8710 просмотра
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

  •  8157 просмотра

Популярные

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  106900 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  95914 просмотра
Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

  •  104364 просмотра
На Сумщине прогремело 89 взрывов

На Сумщине прогремело 89 взрывов

  •  100660 просмотра
Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

Байден почтил погибших солдат США на День памяти погибших солдат США

  •  101829 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  30887 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  54406 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  137092 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  143302 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  140931 просмотра

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  402 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

По меньшей мере 813 российских солдат похоронены во временно оккупированном Крыму, 622 из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Война •   •  978 просмотра
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, причем первые самолеты будут поставлены до конца этого года в рамках соглашения по безопасности, которое будет подписано во время визита Президента Зеленского в Брюссель.

Война •   •  1772 просмотра
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Российские войска трижды обстреляли Сумскую область ночью и утром, в результате чего произошло 14 взрывов в Середино-Будской, Эсманьской и Великописаревской громадах.

Война •   •  2164 просмотра
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

На сегодня Украина не прогнозирует ограничения потребления электроэнергии, а импорт планируется из 5 стран - Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Общество •   •  2946 просмотра
Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

российские войска атаковали пограничную Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 50 взрывов и ранив двух человек.

Война •   •  3974 просмотра
Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" вместо оформления разрешительных документов начала самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе стратегического объекта "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  28660 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

Экспертиза ДНК подтвердила гибель 38-летнего работника гипермаркета, отца 8-летнего мальчика, во время вражеского нападения на харьковский гипермаркет 25 мая.

Война •   •  9461 просмотра
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

В результате российских обстрелов 28 мая погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, были повреждены дома и инфраструктура во многих населенных пунктах Донецкой области.

Война •   •  8710 просмотра
В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии

Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности, но Венгрия задерживает выплаты из Европейского фонда мира.

политика •   •  8157 просмотра
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии